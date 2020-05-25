Гитариста группы Queen экстренно прооперировали

Музыкант Брайан Мэй перенес инфаркт

Гитарист группы Queen Брайан Мэй перенес экстренную операцию после инфаркта. Он сам рассказал об этом в инстаграме. По его словам, он не подозревал о проблеме.

72-летний Мэй сообщил, что ему показалось, что он порвал мышцы во время работы в саду. Однако позже его состояние ухудшилось, и он перенес сердечный приступ. Его доставили в больницу. Обследование показало, что у него закупорены три артерии. Музыканта экстренно прооперировали и поставили в артерии стенты.

Гитарист признался, что теперь его не беспокоит название альбома Queen Sheer Heart Attack ("Обширный инфаркт"), так как он "сам оказался в этом клубе".

В начале мая Мэй сообщил, что получил травму на карантине. Он порвал ягодицы "в клочья" во время неудачных работ в саду. Тогда 72-летнего артиста госпитализировали, и он некоторое время не мог передвигаться.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"