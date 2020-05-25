Выяснилась причина госпитализации экс-супруга Лолиты

Его адвокат показала справку из больницы

Адвокат Ирина Серегина сообщила, что ее клиент Дмитрий Иванов попал в больницу в результате аварии.

Серегина опубликовала в Instagram выписной эпикриз, составленный в Городской клинической больнице им. С.С. Юдина. Из этой справки следует, что Иванов попал в ДТП в поселке Антоновка. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В комментариях адвоката спросила, что конкретно произошло. "Бытовая травма", - ответила Ирина Серегина.

В эпикризе указано, что бывший супруг Лолиты получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом лицевого скелета, перелом левой лопатки и другие травмы.

21 мая стало известно, что Иванов попал в больницу с тяжелыми травмами. Мужчина отказался рассказывать о произошедшем. Общаясь с журналистом, он упомянул имя Сергея Жорина - адвоката Лолиты Милявской. "И анализируя слова адвоката Жорина, который после суда заявил, что ему была дана команда идти до конца... Пока никак не сопоставляю одно с другим. Но тем не менее, должно быть какое-то человеколюбие и уважение к другому человеку... Поживем - увидим", - заявил Иванов.

Многие услышали в этих словах намек на то, что Жорин может быть причастен к несчастному случаю с Ивановым. Звездный адвокат опроверг эту информацию.

30 апреля Иванов и Лолита официально развелись спустя девять лет совместной жизни. Певица и ее адвокат пытались доказать, что тренер женился на ней из корыстных побуждений.

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