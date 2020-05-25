Суеверный Лукашенко пожаловался на трудности

Президент Белоруссии рассказал о давлении со всех сторон

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что последнее время - это один из самых тяжелых периодов его президентства.

"Я вообще суеверным стал за эти месяцы. Самые тяжелые времена за весь президентский период. Одни из тяжелых - это точно", - сообщил он на совещании в Минске (цитата по БЕЛТА).

Однако проблема даже не в самом коронавирусе, а в давлении, которое оказывалось со всех сторон, объяснил Лукашенко.

Он отметил, что тяжелые времена были также в 1994 году, когда народ нечем было кормить. "На три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь. Это действительно были страшные времена. Как мы выкарабкались. Наверное, Господь помог", - заявил президент.

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