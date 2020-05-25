Арестован захватчик отделения Альфа-банка в Москве

Мужчина проведет под стражей до 23 июля

Суд в Москве арестовал на два месяца мужчину, захватившего заложников в отделении Альфа-банка.

Ранее на допросе он признал свою вину и сказал, что целью захвата заложников было "узнать правду". Его психическое здоровье оценят в ходе экспертизы, передает РИА Новости.

В субботу мужчина ворвался в отделение Альфа-банка на улице Земляной вал и объявил, что у него бомба. Сотрудники организации успели покинуть помещение, а единственный заложник тайком запустил трансляцию происходящего на своей странице в соцсети. Правоохранители взяли отделение банка штурмом и задержали злоумышленника.

Арестованный был дважды судим - за угон автомобиля и грабеж, а общая сумма его долгов составила почти 2 миллиона рублей.

Видео с места штурма в офисе захваченного банка

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