ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Арестован захватчик отделения Альфа-банка в Москве

15:56
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Мужчина проведет под стражей до 23 июля

Суд в Москве арестовал на два месяца мужчину, захватившего заложников в отделении Альфа-банка.

Ранее на допросе он признал свою вину и сказал, что целью захвата заложников было "узнать правду". Его психическое здоровье оценят в ходе экспертизы, передает РИА Новости.

В субботу мужчина ворвался в отделение Альфа-банка на улице Земляной вал и объявил, что у него бомба. Сотрудники организации успели покинуть помещение, а единственный заложник тайком запустил трансляцию происходящего на своей странице в соцсети. Правоохранители взяли отделение банка штурмом и задержали злоумышленника.

Арестованный был дважды судим - за угон автомобиля и грабеж, а общая сумма его долгов составила почти 2 миллиона рублей.

Видео с места штурма в офисе захваченного банка

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Избрание меры пресечения Алексею Барышникову, обвиняемому в захвате заложников в отделении банка
Избрание меры пресечения Алексею Барышникову, обвиняемому в захвате заложников в отделении банка
Сотрудники оперативных служб около отделения "Альфа-банка" на Земляном валу, где мужчина захватил заложников
Сотрудники оперативных служб около отделения "Альфа-банка" на Земляном валу, где мужчина захватил заложников
Сотрудники оперативных служб около отделения "Альфа-банка" на Земляном валу
Сотрудники оперативных служб около отделения "Альфа-банка" на Земляном валу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.