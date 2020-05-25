Лукашенко пригрозил авторам фейков о коронавирусе

Президент Белоруссии пообещал разобраться с недобросовестными журналистами

Александр Лукашенко напомнил о серьезной ответственности за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом. Журналист должен писать честно, объективно освещать факты, заявил президент Белоруссии на совещании по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам.

"Для них не главное эти врачи. Главное - хайпануть. Они на этом хотят поймать какой-то хайп. Это не наш путь. Но надо потерпеть. Мы с ними разберемся. Я вчера вам говорил: придет время, мы всех поставим на место", - предупредил Лукашенко.

Белорусский лидер не надеется перевоспитать и "повернуть на путь правды" этих людей. Лукашенко уверен, что их цель – подкинуть президенту побольше проблем, чтобы он споткнулся и упал, передает ТАСС.

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