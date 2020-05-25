ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умерла "последняя уличная певица Парижа"

16:34
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Ей было 103 года

Во Франции на 104 году жизни скончалась певица Лили Лиан (настоящее имя – Лилиан Лебон).

Она ушла из жизни в больнице Иври департамента Валь-де-Марн в пригороде Парижа. Причина смерти не называется.

Она была, как пишет РИА Новости, "последней уличной певицей Парижа", дружила с Эдит Пиаф, Ивом Монтаном и Морисом Шевалье.  

Свою карьеру Лиан начала с уличных выступлений, к 30-м годам прошлого века она стала признанной певицей. Но с появлением радио, фотографов и других записывающих устройств ее творчество перестало быть востребованным.

"Лили Лиан не смогла пробиться как традиционная певица", - сообщает радиостанция France Bleu.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Певица Лили Лиан
Певица Лили Лиан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.