Умерла "последняя уличная певица Парижа"

Ей было 103 года

Во Франции на 104 году жизни скончалась певица Лили Лиан (настоящее имя – Лилиан Лебон).

Она ушла из жизни в больнице Иври департамента Валь-де-Марн в пригороде Парижа. Причина смерти не называется.

Она была, как пишет РИА Новости, "последней уличной певицей Парижа", дружила с Эдит Пиаф, Ивом Монтаном и Морисом Шевалье.

Свою карьеру Лиан начала с уличных выступлений, к 30-м годам прошлого века она стала признанной певицей. Но с появлением радио, фотографов и других записывающих устройств ее творчество перестало быть востребованным.

"Лили Лиан не смогла пробиться как традиционная певица", - сообщает радиостанция France Bleu.

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