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Перенесший инсульт Дибров выполнил данное Малышевой обещание

16:38
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Телеведущий решил сдержать слово после проблем со здоровьем

Телеведущий Дмитрий Дибров сдержал клятву, которую дал Елене Малышевой после перенесенного инсульта.

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По его словам, Малышева всегда говорила ему, что если он хочет побывать у своих детей на свадьбе, то ему нужно начать вести здоровый образ жизни, в том числе бросить курить.

Телеведущий долгое время не мог пересилить себя, однако после перенесенного зимой микроинсульта он решил взяться за свое здоровье.

Тогда он сказал Малышевой, что намерен отказаться от сигарет, и сдержал обещание. Телеведущий также перестал употреблять алкоголь, сообщил он в интервью НТВ.

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