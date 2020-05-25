Линия метро в район Северный будет полностью подземной

Участок длиной почти 7 километров пройдёт под Дмитровским шоссе

Строительство нового участка Люблинско-Дмитровской линии московского метро от "Селигерской" до "Физтеха" завершится не позднее декабря 2022 года. Ветка будет полностью подземной, в том числе и за пределами кольцевой автодороги. Как сообщил Сергей Собянин, власти города рассмотрели различные проекты прокладки путей и выбрали решение, которое устраивает прежде всего местных жителей.

Пока на поверхности сваривают укрепляющие конструкции, внизу под них уже готова площадка. Работы сразу на трёх новых станциях, которые станут продолжением "Люблинско-Дмитровской" линии метро, не прекращаются ни на минуту. Каждый этап строго выверен, чтобы четко следовать графику и вовремя порадовать жителей севера столицы удобной транспортной инфраструктурой.

"Мы на всех трёх станциях начали работать. Первой у нас была 30-я площадка, откуда стартовал первый щит. Это идёт правый перегонный тоннель, он заканчивает своё продолжение здесь, на станции "Лианозово". В конце июня один перегонный тоннель будет готов", - рассказал гендиректор компании-подрядчика Сергей Жуков.

"Люблинско-Дмитровская" линия метро дотянется до посёлка "Северный" за МКАД, пройдя от "Селигерской" через станции "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" до конечной "Физтех". До недавнего времени перегон к последней станции планировали строить открытым способом, однако по просьбе жителей от этой идеи отказались.

"Буквально недавно приняли кардинальное решение о проходке щитами подземным способом до "Физтеха". Потому что у нас участок за МКАД. Предполагал два варианта. Один из вариантов это пройти надземным способом. Дешевле и быстрее. Но когда мы посчитали всю историю, связанную и с эксплуатацией, и влиянием на близлежащие дома, потому что всё равно некий дискомфорт есть, когда линия надземная, и со скоростью движения поездов, приняли решение всё-таки уходить под землю", – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Участок длиной почти 7 километров пройдёт под Дмитровским шоссе. Для 400 тысяч жителей районов Бескудниково, Восточное Дегунино, Лианозово и Дмитровский это сократит время в пути минимум на 15 минут. Сейчас большинству до ближайшего метро - "Селигерская", "Алтуфьево" или "Ховрино" приходится добираться на автобусах. Значительно снизится и нагрузка на конечные станции "Серпуховско-Тимирязевской", "Замоскворецкой" и частично "Калужско-Рижской" линий метро.

Будущая платформа метро "Лианозово" (см. видео). Первый поезд прибудет на неё примерно через 3 года и отсюда можно будет попасть на уже одноименную станцию МЦД-1 Белорусско-Савеловского направления. Для удобства пассажиров один из подземных пешеходных переходов открыт уже сегодня.

Новый подземный переход имеет нестандартную изогнутую форму. Он стал отправной вехой на пути к появлению большого транспортно-пересадочного узла на севере столицы. Здесь сплетутся пригородные электрички, Московский диаметр и новый участок "Люблинско-Дмитровской" линии метро.

"Нужно было обеспечить безопасный проход людей через Лианозовский проезд. Потому что с этой стороны у нас находится ж/д станция МЦД. С противоположной стороны - жилая застройка", - заявил заместитель директора управления дорожного-мостового строительства Москвы Владимир Соколов.

К станции "Лианозово" сейчас подходит тоннелепроходческий щит. От "Улицы 800-летия Москвы" их разделяет чуть более двух километров. В конце июня первый перегон будет завершён. А полная сдача двух новых станций запланирована на декабрь 2022 года.

Илья Данильцев, Александр Медведев и Владимир Черных, "ТВ Центр".

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