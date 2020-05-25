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Разговоры о Вселенной и Ольге Бузовой: что известно о захватчике Альфа-банка

18:16
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Суд арестовал мужчину на два месяца

В Москве предъявили обвинение Алексею Барышникову, который в прошлую субботу захватил заложников в одном из столичных банков. По ходатайству следствия суд отправил его под арест до 23 июля. Свою вину Барышников признал сразу после задержания. Статья, по которой обвиняют мужчину, предусматривает от 6 до 15 лет лишения свободы, но только в том случае, если в ходе психолого-психиатрической экспертизы Барышникова признают вменяемым.

Арестован захватчик отделения Альфа-банка в Москве
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Появилось видео с места штурма в офисе захваченного банка

Следствие предъявило обвинение Алексею Барышникову, который в минувшую субботу захватил отделение банка в Москве. Хамовнический суд столицы отправил его под арест на 2 месяца. На допросе он признал вину, но внятно объяснить мотив поступка так и не смог.

- Ваша цель захвата заложников?

- Узнать правду.

- Поясните.

- Мне интересна правда, что со мной происходит.

Алексей Барышников - уроженец Нижневартовска, 34 года.  Дважды судим: за угон и разбой. В Москве работал грузчиком. Имеет долги - почти два миллиона рублей. Но в разговоре с заложником, который вел прямую трансляцию из захваченного банка,  Барышников заявил, что нажива его не интересует (см. видео).

Преступник заявил, что банк заминирован. Сотрудники, которые находились во внутренних помещениях нажали тревожную кнопку и покинули здание.  Молодой человек, который пришел в отделение закрывать счет, остался с захватчиком один на один. Сохранял спокойствие и вел с ним разговор. Барышников курил, пил вино, рассуждал о жизни и смерти, делясь с собеседником эзотерическим опытом.

- Есть ядро Вселенной. И как будто это ядро проходит через меня.

Во время захвата преступник ответил на звонок матери. Сказал, что очень занят и говорить не может. В какой-то момент разговор коснулся Ольги Бузовой. Он утверждал, что хоть лично с ней и не знаком, но именно певица - виновник всех его бед.

"Она забрала у меня все. Я с ней не знаком, я с ней не знаком, но она меня знает, и я ее знаю", - заявил мужчина.

Захватчик потребовал встречи с Ольгой Бузовой, чтобы она рассказала правду. О чем именно - не уточнил. Звезда прокомментировала инцидент у себя на страничке.

"Я хочу сказать, что приехала бы в любой момент на встречу и разговор с террористом, если бы от меня это нужно было и ко мне бы обратились правоохранительные органы, и если я могла бы помочь", - сказала она.

Обращение было опубликовано, когда штурм уже состоялся и преступника обезвредили. Дрожащий голос звезды  некоторые подписчики  назвали наигранным, а желание помочь - показным. А вот заложника, Федора Пименова, в Сети называют героем. Он вел прямую трансляцию вплоть до своего освобождения.  В сумке, где якобы находилась взрывчатка, оперативники обнаружили термос и лапшу быстрого приготовления. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Барышникову грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Виктор Прокушев, Иван Колесников, Станислав Чубин и Никита Филиппов. "ТВ Центр".

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Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
Алексей Барышников, обвиняемый в захвате заложников в отделении банка
Алексей Барышников, обвиняемый в захвате заложников в отделении банка
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
Алексей Барышников, обвиняемый в захвате заложников в отделении банка
Алексей Барышников, обвиняемый в захвате заложников в отделении банка
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
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