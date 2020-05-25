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Собянин снял ограничения с работы волонтеров в приютах для животных

16:58
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Люди вновь смогут привозить еду и лекарства

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил волонтерам посещать приюты для животных с завтрашнего дня, 26 мая.

Для этого волонтерам необходимо получить специальный ID в организации "Мосволонтер", а также иметь при себе цифровой пропуск.

"С завтрашнего дня волонтеры смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек - передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и, конечно, выгуливать своих подопечных питомцев", - написал Собянин на своем личном сайте.

Градоначальник отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве постепенно улучшается. Власти Москвы продолжает поэтапное смягчение карантина.

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