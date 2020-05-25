Собянин анонсировал смягчение ограничений в Москве

В выходные дни ситуация продолжала постепенно улучшаться, заявил мэр

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за положительной динамики по коронавирусу в столице власти решили дальше смягчать ограничительный режим в городе.

"В прошедшие выходные дни ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжала постепенно улучшаться. Поэтому в ближайшее время мы планируем дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений", - написал мэр на своем личном сайте.

Также Собянин объявил, что со вторника волонтеры смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек – передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и выгуливать своих подопечных питомцев.

Для посещения приюта необходимо заранее оформить ID волонтера, который выдает ГБУ "Мосволонтёр".

Графики посещения приютов сформируют представители зоозащитных фондов. Каждый приют будет принимать не более 15 волонтеров ежедневно. Использование защитных масок и перчаток – строго обязательно.

Для поездок в приют также нужно получить волон­терский цифровой пропуск на сайте nedoma.mos.ru.

За минувшие сутки в России подтверждено ещё 8946 случаев заболевания в 83 регионах. Общее число подтверждённых диагнозов в нашей стране - 353427. За сутки скончались 92 человека. Всего с начала пандемии умерли 3633 пациента. У большинства из них были сопутствующие заболевания. При этом почти половина инфицированных вообще не имеют никаких симптомов.

Москва по-прежнему на первом месте по количеству выявленных случаев - за весь период 166473 человека. За последние сутки диагноз подтвердился у 2560 москвичей. Умер 41 человек. С начала пандемии в столице вылечились 53586 человек. За последние сутки из московских больниц выписались 3746 горожан.

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