В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма

В первую очередь откроются санатории

С 1 июня в России начнут снимать ограничения для внутреннего туризма, зпредпосылок для зарубежных поездок пока нет.

На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией, затем - отели, курорты, пляжи, круизы, пишет "Газета.Ru".

Ростуризм подготовит новые маршруты путешествий по России. В то же время в Роспотребназоре напомнили, что при планировании отпуска, стоит помнить, что риск коронавируса остается.

Заграничные поездки пока запрещены. Такого мнения придерживаются большинство стран мира, ВОЗ считает, что риск дальнейшего развития пандемии еще слишком высок и не давала никаких рекомендаций по снятию ограничений.

"Мы знаем, что опасность второй волны, она существует, и медики, и специалисты нам об этом говорят. Она остается высокой", - рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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