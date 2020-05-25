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Путешествующих за рубеж обяжут сесть на карантин за свой счет

17:34
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Это необходимо ради безопасности

Те, кто решит отправиться в путешествие за границу, по прибытии в Россию будут обязаны самоизолироваться на две недели за свой счет.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Коронавирус никуда не ушел, опасность все еще остается. В некоторых странах Азии и Латинской Америке число случаев COVID-19 продолжает расти.

"Даже если вы рискнули, даже если вы уехали, возвращаясь в родную страну, вы вынуждены будете две недели за свой счет быть изолированными, для того чтобы не нанести вреда окружающим людям, близким вам людям", - отметила она.

Кроме того, стоит учитывать, что уровень тестирования на коронавирус в странах очень разный. Где-то тесты почти не проводятся.

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