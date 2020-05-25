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Сколько еще продлится масочный режим в России

18:06
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Нам всем нужно научиться жить в новой реальности

Масочный режим придется соблюдать в ближайшие один - два месяца.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Нужно научиться жить в новой реальности, вирус в ближайшее время никуда не денется, передает "Интерфакс".

"Если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придется соблюдать. Нам придется соблюдать требования по чистоте наших рук, по чистоте помещений, по специальной обработке и обеззараживанию посуды и целый ряд других требований, которые нельзя забыть", - сказала она.

По последним данным, в России 353 427 заболевших коронавирусом. 118 798 выздоровели, 3 633 умерли. Ситуация с COVID-19 в России пошла на спад, власти начали постепенно отменять ограничения.

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