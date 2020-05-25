Депутат МГД: заседание столичного парламента пройдет в онлайн-режиме по соображениям безопасности

Некоторые депутаты настаивали на очном формате

Заседание столичного парламента, которое запланировано на 27 мая, пройдет в дистанционном режиме из соображений безопасности.

На данный момент провести мероприятие в очном формате невозможно, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников агентству "Москва".

"Комиссия прошла очень эмоционально. Ряд депутатов ставили вопрос о необходимости проведения заседания в очном формате, а не в дистанционном формате. Но это невозможно по ряду причин: решение о проведении заседания в дистанционном формате депутаты приняли еще на последнем пленарном заседании 1 апреля, было принято протокольное решение <…> А, во-вторых, для реализации требований Роспотребнадзора и с заботой о здоровье самих депутатов и сотрудников аппарата, ведь известно, что несколько депутатов переболели коронавирусом, ближайшее заседание, 27 мая, состоится в формате дистанционном", - сказал Семенников.

Депутат добавил, что все обсуждаемые вопросы носят открытый характер. Также, отметил Семенников, что за каждым депутатом закреплен технический сотрудник.

Председатель комиссии добавил, что в случае технического сбоя при голосовании депутат сможет позже заявить о своей позиции по вопросу, в соответствии с заявлением, его голос будет учтен.

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