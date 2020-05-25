Дмитрия Пескова выписали из больницы

Пресс-секретарь президента будет работать из дома

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выписался из больницы, где он лечился после заражения коронавирусной инфекцией. Две следующие недели он проведёт дома.

"Из больницы выписался. Пока буду на карантине. Постепенно начну работать в домашнем режиме ", - заявил он в разговоре с ТАСС.

12 мая стало известно, что Песков и его жена Татьяна Навка заразились коронавирусом. Супруга Пескова вылечилась и покинула клинику раньше мужа - 21 мая.

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