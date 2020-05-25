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Админа паблика "Омбудсмен полиции" заподозрили в распространении порнографии

19:00
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Спецназ ОМОН доставил его из Вологды в Москву

Администратора паблика в социальных сетях "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова заподозрили в незаконном распространении порнографических материалов.

Ранее его привезли из Вологды в Москву в сопровождении спецназа ОМОН, двумя днями ранее в его квартире прошел обыск. Следственные мероприятия связаны с одним из уголовных дел основателя паблика Владимира Воронцова.

Также полиция опубликовала видео допроса бывшего технического администратора "Омбудсмена полиции" Дианы Ковалевской.  Женщина рассказала, что занималась группой, находясь в декрете, с 2018 года.

"Админские права, я точно не могу сказать, когда Владимир с меня снял, потому что его неоднократно просила их снять <…> Я занималась разбаном, забанивала комментарии, просматривала комментарии", - рассказала она, добавив, что не занималась публикациями компрометирующих снимков.

Ранее в Москве по делу о вымогательстве задержали основателя паблика Владимира Воронцова. Затем в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов группой лиц по предварительному сговору".

По данным следствия, Воронцова подозревают в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского за нераспространение фотографий личного характера в социальных сетях. После того, как потерпевший отказался выплатить назначенную сумму, Воронцов выложил дискредитирующие фотографии в интернет.

Проект "Омбудсмен полиции" – это паблик в социальной сети "ВКонтакте" и канал в мессенджере Telegram, посвященный защите прав сотрудников полиции и освещению актуальных проблем работников правоохранительных органов.

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