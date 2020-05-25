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Стали известны подробности следующего этапа снятия ограничений в Москве

18:56
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Рассматривается возможность возобновления торговли непродовольственными товарами

В мэрии Москвы рассказали, что включает в себя грядущий этап по снятию коронавирусных ограничений в столице. Подробности привел заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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По его словам, сейчас обсуждается возможность поэтапного возвращения к работе торговли непродовольственными товарами, сферы бытовых услуг.

Ефимов отметил, что это важно для экономики. "С одной стороны, занято большое количество людей и которая, с другой стороны, является очень важным, если не сказать ключевым элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя", - объяснил он.

В понедельник о новом этапе также заговорил мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что из-за положительной динамики по коронавирусу в столице власти решили дальше снимать ограничения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим в стране сохранится еще один-два месяца. Нужно научиться жить в новой реальности, вирус в ближайшее время никуда не денется, отметила она.

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