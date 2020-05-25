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В России 29 и 30 июня проведут пробный ЕГЭ

19:56
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Без участия школьников

Министерство просвещения России приняло решение провести 29 и 30 июня пробный Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

Он пройдет без школьников, только для организаторов экзаменов. Это необходимо, чтобы отработать все технические и организационные моменты, чтобы школьники могли себя безопасно чувствовать в аудиториях, передает ТАСС.

Основные экзамены стартуют 3 июля, об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Сдача ЕГЭ начнется с литературы, географии и информатики. ЕГЭ по русскому языку пройдет 6 и 7 июля, чтобы избежать большого скопления школьников. 10 июля состоится экзамен по профильной математике, 13 июля - по истории и физике, 16 июля - по обществознанию и химии, 20 июля - по биологии и иностранным языкам (письменная часть), 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Также будет проведена вторая волна экзаменов для желающих поступить в вузы в этом году. ЕГЭ пройдут 3 августа, 5 августа, 7 и 8 августа. Этой возможностью могут воспользоваться те, которые не смогли сдать экзамен в основном период или выпускники среднего профессионального образования.

Изначально экзамен был запланирован на 25 мая, но из-за пандемии его начало сдвинули на 8 июня. 21 мая президент России Владимир Путин распорядился начать сдачу ЕГЭ с 29 июня.

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