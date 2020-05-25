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Филипп Киркоров оказался должником

19:54
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Суд взыскал с него более двух миллионов рублей

Певца Филиппа Киркорова обязали выплатить более двух миллионов рублей строительной фирме, которая занималась ремонтом дома музыканта в Одинцовском районе Подмосковье. Примечательно, что изначально исковые требования составляли более семи миллионов рублей.

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Истец – Петр Маринин - является совладельцем компании "Стройхолдинг-Трейд", которой принадлежит бренд Renova. Renova выполняла ремонтные работы в коттедже певца.

"Решением Таганского районного суда Москвы от 25 мая 2020 года исковые требования ИП Маринина Петра Владиславовича к Киркорову Филиппу Бедросовичу о взыскании задолженности за выполненные строительные работы удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 2 282 784 рубля, а также государственная пошлина в размере 19 613 рублей 92 копейки", - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гринчук.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Известно, что ремонт был сделан в 2017 году, в суд предприниматель обратился в июле 2019 года. Рассмотрение заняло столько времени из-за истребования доказательств и назначения экспертизы.

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