ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Брухунова ответила на колкость Степаненко об "интересе 74-летних к марамойкам"

20:36
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Бывшая и нынешняя жены Петросяна продолжают обмениваться любезностями

Татьяна Брухунова, молодая жена юмориста Евгения Петросяна, не смогла сдержаться и ответила на оскорбительные слова Елены Степаненко.

Весной Степаненко запустила собственное шоу "Еще не вечер", где общается с известными гостями. В очередном выпуске ее гостем стал артист Николай Цискаридзе.

Ректор Академии русского балета имени Вагановой рассказал, как "спас" премьер Большого театра Дениса Родькина от "марамойки" (опустившийся человек, ничтожество – прим.ред.), которая хотела денег и тащила его в загс.

В ответ Степаненко поинтересовалась, почему мужчин тянет к таким девушка, на что Цискаридзе ответил, что подобное случается по молодости и после 40 лет.

"А после 74 лет?" – поинтересовалась Степаненко, явно намекая на своего бывшего мужа. Цискаридзе заверил ведущую, что "это еще хуже".

Брухунова не стала молчать и опубликовала в Stories скриншот новости "Елена Степаненко назвала Татьяну Брухунову марамойкой" и подписала: "Браво!!!", передает интернет-портал "Дни.ру".

На днях Брухунова резко отозвалась о четырех бывших супругах своего избранника, больше всего досталось Елене Степаненко. Помощница Петросяна назвала ее "диковинной четвертой".

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. По данным СМИ, в декабре прошлого года Петросян женился на 31-летней Брухуновой. В марте 2020 года у них родился мальчик. Официального подтверждения этой информации нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.