Брухунова ответила на колкость Степаненко об "интересе 74-летних к марамойкам"

Бывшая и нынешняя жены Петросяна продолжают обмениваться любезностями

Татьяна Брухунова, молодая жена юмориста Евгения Петросяна, не смогла сдержаться и ответила на оскорбительные слова Елены Степаненко.

Весной Степаненко запустила собственное шоу "Еще не вечер", где общается с известными гостями. В очередном выпуске ее гостем стал артист Николай Цискаридзе.

Ректор Академии русского балета имени Вагановой рассказал, как "спас" премьер Большого театра Дениса Родькина от "марамойки" (опустившийся человек, ничтожество – прим.ред.), которая хотела денег и тащила его в загс.

В ответ Степаненко поинтересовалась, почему мужчин тянет к таким девушка, на что Цискаридзе ответил, что подобное случается по молодости и после 40 лет.

"А после 74 лет?" – поинтересовалась Степаненко, явно намекая на своего бывшего мужа. Цискаридзе заверил ведущую, что "это еще хуже".

Брухунова не стала молчать и опубликовала в Stories скриншот новости "Елена Степаненко назвала Татьяну Брухунову марамойкой" и подписала: "Браво!!!", передает интернет-портал "Дни.ру".

На днях Брухунова резко отозвалась о четырех бывших супругах своего избранника, больше всего досталось Елене Степаненко. Помощница Петросяна назвала ее "диковинной четвертой".

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. По данным СМИ, в декабре прошлого года Петросян женился на 31-летней Брухуновой. В марте 2020 года у них родился мальчик. Официального подтверждения этой информации нет.

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