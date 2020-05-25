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Дерматолог развеял миф о ношении медицинских перчаток

20:47
  • понедельник
  • 25 мая 2020

При соблюдении рекомендаций заболеваний кожи не будет

У человека не может появиться грибок от ношения медицинских перчаток. Также не будет и проблем с кожей, если соблюдать все рекомендации врачей. Об этом заявил главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев.

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Директор ГБУЗ "Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии" заявил, что грибок - это инфекционное заболевание, и если человек им не инфицирован, от ношения перчаток грибок не появится.

"При соблюдении всех рекомендаций врачей у человека не возникнет никаких серьезных проблем с кожей… Также сейчас сезон цветения и, следовательно, обострения у людей, склонных к проявлению аллергических реакций кожи, вне зависимости от ношения перчаток", - сказал Потекаев в разговоре с АГН "Москва".

Он напомнил, что перед и после ношения перчаток следует обязательно вымыть руки. Для защиты кожи желательно также использовать увлажняющий крем для рук. Потекаев сообщил, что одноразовые перчатки рассчитаны на их ношение не более двух часов, тогда как тканевые можно носить весь день.

Ранее в СМИ появилась информация, что от медицинских перчаток якобы могут развиться проблемы с кожей.

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