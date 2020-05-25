Илон Маск дал сыну новое имя. Легче не стало

Мать ребенка считает, что так даже лучше

Глава Tesla Илон Маск дал своему новорожденному сыну новое имя из-за законов Калифорнии.

Теперь мальчика зовут не X Æ A-12 на X Æ A-Xii, так как по калифорнийским законам в имени не должны присутствовать цифры. Семья заменила число 12 на латинскую цифру, пишет "Газета.Ru".

"Выглядит, честно говоря, даже лучше", - отметила мать ребенка певицы Граймс.

Сын Илона Маска и его супруга Клэр Буше (Граймс) родился 4 мая. Это первый ребенок для канадской певицы. У Маска уже есть пятеро детей от его первой жены Жюстин Уилсон - Дамиан, Саксон, Кай, Ксавье и Гриффин.

Имя малыша вызвало споры в социальных сетях, поэтому матери пришлось объяснить значение символов. Так, X — неизвестная переменная или скрещенные мечи, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI (любовь или искусственный интеллект), A-12 — американский самолет-разведчик.

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