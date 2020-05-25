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В Ленинградской области наращивают объемы разведения форели

22:43
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Спрос на отечественную рыбу за последние годы вырос в разы

Ленинградская область, которая всегда славилась богатством своих рыбных ресурсов, наращивает объемы разведения форели. Спрос на подобную продукцию отечественного производства стабильно растет, поэтому профильные предприятия открывают дополнительные линии. Сотни тысяч мальков уже выпущены в местные водоёмы. Для их обитания там самые подходящие условия.

Подробности смотрите в репортаже Анны Морозовой.

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