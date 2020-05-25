В Ленинградской области наращивают объемы разведения форели

Спрос на отечественную рыбу за последние годы вырос в разы

Ленинградская область, которая всегда славилась богатством своих рыбных ресурсов, наращивает объемы разведения форели. Спрос на подобную продукцию отечественного производства стабильно растет, поэтому профильные предприятия открывают дополнительные линии. Сотни тысяч мальков уже выпущены в местные водоёмы. Для их обитания там самые подходящие условия.

Подробности смотрите в репортаже Анны Морозовой.

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