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Как российские регионы выходят из режима ограничений

22:18
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Карантин закончился, но ограничения остаются

В регионах, где ситуация с распространением коронавируса улучшается, начали смягчать ограничительные меры. Так, в Москве с этого дня возобновили работу сервисы каршеринга. В столице, Подмосковье и Санкт-Петербурге открываются центры госуслуг. А в Нижнем Новгороде снова стали доступны салоны красоты, правда, посещать их нужно в масках.

Все инфицированные находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Многофункциональный полевой госпиталь оборудован как современная стационарная больница. Аппараты ИВЛ, УЗИ, мониторы интенсивного наблюдения пациентов и даже мини-лаборатория, где можно сдать тест на коронавирус. Ситуацию в Дагестане на контроле держит лично президент. Это по его поручению в республику направили дополнительные силы для борьбы с коронавирусом. Прибывшие врачи консультируют коллег, сотрудники МЧС дезинфицируют медучреждения, подъезды и детские площадки. Также продолжаются работы по подготовке площадок для строительства других многофункциональных центров.

В Северной Осетии обстановка выравнивается. 60 новых случаев - стабильный показатель уже две недели. В Иркутске вспышку зафиксировали на стройке. 90 человек, которые контактировали с зараженным, вместо того, чтобы сидеть на карантине - самовольно ушли из общежития. А ведь у половины из них обнаружен коронавирус, и протекает заболевание бессимптомно. В Туве количество заболевших растет. Сегодня стало известно, что глава республики госпитализирован в инфекционную больницу. Об этом он сам рассказал в соцсетях. Вместе с ним в больницу с положительными диагнозами попали и другие госслужащие.

"Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Но наши врачи стараются", - заявил глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Врачи ежедневно спасают сотни жизней. Накануне в их честь зажглись огни на крупнейших стадионах страны. На крыше московских "Лужников", "Екатеринбург Арены", на спорткомплексе в Ростове. "Спасибо" говорили адресно - каждому герою, работающему  сегодня в красной зоне. Благодаря этим людям во многих регионах стали ослаблять карантинные меры. И вот гулять снова можно в Нижнем Новгороде. Там открыли и магазины одежды, и салоны красоты. Вот и губернатор решил подстричься, а заодно проверить, как соблюдаются правила предосторожности.

Послабления начали действовать и в Санкт- Петербурге. Снизить уровень заболеваемости удалось, в том числе и благодаря повсеместной дезинфекции, которую коммунальщикам помогают проводить военные. А в Красноярске решили не дожидаться смягчения ограничений. И под громкую музыку устроили танцы. Охотно выкладывали видео в соцсети, жалуясь, что им надоело сидеть на самоизоляции. Полиция уже ищет организаторов и участников этой вечеринки. Красноярский край занимает 8-е место по количеству заболевших в стране.

Но в лидерах все еще Москва и Московская область. В столице просчитывают безопасные варианты выхода из самоизоляции. Мэр Москвы анонсировал дополнительное  смягчение ограничений.

"С завтрашнего дня волонтёры смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек – передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и, конечно, выгуливать своих подопечных питомцев. Потребность в помощи очевидна – более двух месяцев изоляции питомцы приютов получали только стандартный уход. Теперь же волонтёры вновь принесут им человеческое тепло и заботу", - написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Также с сегодняшнего дня на дороги вышли автомобили каршеринга. Но взять такую машину можно теперь минимум на 5 дней и после каждой поездки автомобиль необходимо дезинфицировать. Соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы будут в офисах "Мои документы". Они тоже открыли свои двери. Правда, получить можно только те услуги, которые не оказывают онлайн.

"На входе у каждого заявителя измерят температуру бесконтактным термометром. Для всеобщей безопасности необходимо использовать маски и перчатки", - сказал руководитель первого дивизиона ГБУ МФЦ Москвы Александр Гребенкин.

Масочно-перчаточный режим в столице все еще действует. Проверяют их наличие и в метро, и на вокзалах. Росавиация тоже вводит новые правила, к которым пассажирам придется привыкнуть. При входе на борт им будут измерять температуру. И конечно, тут тоже никуда без индивидуальных средств защиты.

"Если мы говорим о ближайшем месяце или  двух, то масочный режим нам придется соблюдать. С вирусом нам придется жить долго. На сегодняшний день, планируя следующие три месяца, для кого-то это отпускные месяцы, нужно исходить из того, что этот риск  остается", - предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Несмотря на риск, авиакомпании ожидают наплыва пассажиров уже в июне. Сочи, Крым, Алтай – три главных туристических направления этого лета. Пока границы регионов на замке, власти курортных российских городов с осторожностью готовятся к снятию ограничений и началу сезона. Сейчас путешествовать по Крыму  могут только его жители. Приезжающих из других регионов без определенной цели отправляют в обсерватор, причем за свой счет. А в Севастополе предлагают на въездах в город устроить платное и поголовное тестирование на COVID-19. Если результат отрицательный - отдыхай на здоровье. Ну, а тем, кто каким-то образом найдет вариант провести отпуск за пределами России после возвращения на родину придется отсидеть 2 недели в карантине.

Елена Макарова, Тимур Абдулаев. "ТВ Центр".

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