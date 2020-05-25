Власти назвали количество неработающих из-за пандемии москвичей

Стоит 15% экономики

Порядка одного миллиона человек не работают из-за введенных в Москве ограничений.

15% столичной экономики не работает или работает в ограниченном режиме. Масштабы экономических потерь бюджета Москвы можно будет оценить только в июле.

"Порядка 15% экономики практически не работает, работает в ограниченном режиме. По количеству людей это около миллиона человек, если брать непосредственно те сферы, которые закрыты", - заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Следующим этапом власти планируют открыть непродовольственные магазины, поскольку они очень важны для экономики. В этой сфере занято большое количество людей и она является ключевым элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя, передает РИА Новости.

Затем откроются предприятия сферы услуг. Третьим этапом пойдут рестораны и другие заведения общепита.

"Мы внимательно изучим этот вопрос вместе с Роспотребнадзором и решение примем. С точки зрения теории, которую мы сейчас обсуждаем, это все же стоит делать чуть позже, чем открывать сферу услуг и непродовольственные магазины", - отметил Ефимов.

В Москве и большинстве регионов страны с 30 марта действует режим самоизоляции. Гражданам разрешено покидать дома только в случае крайней необходимости, это - получение экстренной медицинской помощи, поход в магазин или аптеку, выгул собаки в пределах 100 метров от дома, вынос мусора. С 15 апреля стало обязательным наличие цифрового пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте. С 12 мая введены масочный и перчаточный режимы.

Все заведения общепита, торговые центры, салоны красоты, бани и сауны закрыты до особого распоряжения. Работают только продуктовые, аптеки, зоомагазины, салоны сотовой связи и медицинские центры. Школы и вузы перешли на дистанционное обучение, большинство работодателей перевели своих сотрудников на удаленку.

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