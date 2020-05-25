На территории ТЭЦ в Москве произошел пожар

Пожарные не могут приступить к тушению

На территории ТЭЦ-26 загорелось здание, пожарные не могут приступить к тушению из-за высокого напряжения.

ЧП произошло на Востряковском проезде на юге Москвы. Горит здание за трансформаторной будкой на площади 50 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Угрозы перехода огня на соседние здания нет. По предварительным данным, никто не пострадал, энергоснабжение потребителей не нарушено.

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