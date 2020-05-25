Депутат МГД: Столичные клиники наращивают объемы оказания плановой медицинской помощи

Москва постепенно возвращается к нормальной жизни

В Москве отмечается значительное увеличение объемов оказания плановой медицинской помощи.

Как заявила в разговоре с АГН "Москва" член комиссии Московской городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровья, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова, столица постепенно возвращается к нормальной жизни.

"С сегодняшнего дня в нашем городе смягчен режим ограничений - в 88 районах заработали многофункциональные центры госуслуг "Мои документы", с сегодняшнего дня начал работать каршеринг. Но есть и еще одно очень существенное изменение - значительно увеличиваются объемы оказания плановой медицинской помощи, которые ранее были ограниченными из-за коронавируса", - сказала она.

По ее словам, несмотря на пандемию коронавируса, в городе на 30% вырос объем оказанной в городе высокотехнологичной онкологической медпомощи, на 34% - объем химиотерапевтического лечения. Нефрологическая помощь также оказывалась всем московским пациентам, несмотря на вирус.

"Надо сказать, что 12 высокотехнологичных клиник обслуживали пациентов с диагнозами, требующими срочного вмешательства, и тех, чье лечение не допускало перерывов. Продолжалось оказание плановой помощи пациентам с онкологическими и неврологическими диагнозами. Более того, для оказания помощи онкологическим больным было открыто дополнительное отделение на базе федерального Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского", - пояснила депутат Мосгордумы.

Ольга Шарапова добавила, что благодаря снижению динамики заболеваемости коронавирусом, у медицинских учреждений появилась возможность оказывать плановую помощь москвичам.

"Те из москвичей, кто были направлены в больницы на плановые операции и обследования, но были вынуждены отложить лечение из-за пандемии, получат помощь без переоформления документов и сдачи новых анализов. Все дополнительные анализы проведут в стационарах уже после госпитализации", - добавила парламентарий.

Она также отметила, что направление на лечение в больницу будут выдавать не только в поликлиниках, но и в любом из консультационно-диагностических отделений многопрофильных клиник.

Ольга Шарапова подчеркнула, что каждому пациенту при госпитализации проведут полный комплекс исследований на коронавирус, все анализы и обследования будут проводиться бесплатно.

"Им возьмут мазок из горла для ПЦР-анализа, кровь из вены для ИФА-анализа на антитела и сделают компьютерную томографию грудной клетки для оценки состояния легких. Чтобы исключить риск распространения инфекции, до получения результатов диагностики на коронавирус пациентов будут размещать в маломестной палате. Плановое лечение начнут только при отрицательных результатах тестов. Повторно ПЦР-анализ будет сделан перед выпиской, а его результаты придут в поликлинику по месту жительства", - заявила она.

Депутат Мосгордумы отметила, что к обычной работе начали возвращать ряд корпусов столичных больниц, которые ранее были приспособлены под прием пациентов, зараженных коронавирусом.

В период пандемии оказание плановой стационарной помощи в городских больницах будет осуществлять по временному стандарту.

В частности, получить направление на лечение в условиях стационара можно будет не только в поликлинике, но и в любом из консультативно-диагностических отделений (КДО) многопрофильных клиник.

Также не требуется посещать свою поликлинику по месту прикрепления, достаточно прийти на консультацию в КДО, где врач определит, есть ли показания к госпитализации, и оформит необходимые документы для лечения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"