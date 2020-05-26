Конкуренция в космосе: когда приватизируют Луну

Обострившуюся конкуренцию в космосе обсудили в программе "События. 25-й час"

Каким будет дальнейшее международное сотрудничество в этой сфере и насколько вероятна приватизация Луны?

На эти и другие вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

"Если все пойдет хорошо и интенсивно, то это 2028 год. Это высадка на Луну. Фактически с первых высадок они будут стремиться развернуть базу. Но чтобы база начала функционировать, нужно по крайней мере лет пять", - рассказал Моисеев.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"