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Загорелся после посадки: подробности крушения Ми-8 на Чукотке

08:21
  • вторник
  • 26 мая 2020

Есть погибшие

На Чукотке жесткую посадку совершил вертолет Ми-8 ВКС России. Инцидент произошел во вторник утром неподалеку от аэродрома "Угольные копи" во время учебно-тренировочного полета.

Как сообщает РИА Новости, погибли 4 человека – это весь экипаж вертолета. К месту происшествия выехали специалисты. В числе вероятных причин катастрофы называется техническая неисправность.

ТАСС уточняет, что после посадки вертолет загорелся. При этом, по данным агентства, все погибшие – военные.

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