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Россия приступила к созданию первого бомбардировщика-невидимки

08:38
  • вторник
  • 26 мая 2020

Сборка самолета завершится в 2021 году

В России начали создавать первый опытный образец стратегического бомбардировщика со стелс-технологиями, которые снизят заметность боевой машины.  
В России отказались от идеи полупустых самолетов

По данным ТАСС, работа над бомбардировщиком-невидимкой проходит в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" (ПАК ДА, изделие 80). 

Как ожидается, элементы планера изготовит один из авиазаводов в структуре Объединенной авиастроительный корпорации. Поставка материалов началась. Сейчас кипит работа над кабиной бомбардировщика. 

"Окончательная сборка всей машины должна завершиться в 2021 году", - рассказал один из источников агентства в оборонно-промышленном комплексе. 

Официальных комментариев на этот счет не поступало. 

Ранее "Известия" сообщали, что государственные испытания стелс-бомбардировщика ПАК ДА начнутся в 2026 году. 

Отметим, что стелс-технологии позволяют снизить заметность самолета с помощью особых геометрических форм, а также радиопоглощающих материалов и покрытий. По некоторым данным, ПАК ДА сможет нести стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие. 

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