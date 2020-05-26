Россия приступила к созданию первого бомбардировщика-невидимки

Сборка самолета завершится в 2021 году

В России начали создавать первый опытный образец стратегического бомбардировщика со стелс-технологиями, которые снизят заметность боевой машины.

По данным ТАСС, работа над бомбардировщиком-невидимкой проходит в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" (ПАК ДА, изделие 80).

Как ожидается, элементы планера изготовит один из авиазаводов в структуре Объединенной авиастроительный корпорации. Поставка материалов началась. Сейчас кипит работа над кабиной бомбардировщика.

"Окончательная сборка всей машины должна завершиться в 2021 году", - рассказал один из источников агентства в оборонно-промышленном комплексе.

Официальных комментариев на этот счет не поступало.

Ранее "Известия" сообщали, что государственные испытания стелс-бомбардировщика ПАК ДА начнутся в 2026 году.

Отметим, что стелс-технологии позволяют снизить заметность самолета с помощью особых геометрических форм, а также радиопоглощающих материалов и покрытий. По некоторым данным, ПАК ДА сможет нести стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие.

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