В Москве собрали крупнейшую в мире базу данных по пациентам с COVID-19

Врачам помогает искусственный интеллект

Москва за время борьбы с эпидемией коронавируса собрала крупнейшую в мире базу данных пациентов с COVID-19, с прилагающимися компьютерными томограммами. В диагностике инфекции медикам помогает искусственный интеллект, рассказала заммэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.

"Москва борется с эпидемией коронавируса уже четвертый месяц. В это непростое время на помощь врачам приходит искусственный интеллект — используя технологии, медикам удается быстрее и точнее определять стадии развития пневмонии на КТ легких", - отметила Ракова. Вице-мэр добавила, что для эффективного обучения искусственного интеллекта используются данные пациентов в обезличенном виде, собранные в период с 10 марта по 25 апреля.

Ракова уточнила, что база насчитывает более тысячи снимков и является крупнейшей в мире. Для ее формирования использовались около 80 тысяч томограмм, сделанных в московских амбулаторных КТ-центрах пациентам с подозрением на COVID-19.

Как поясняют эксперты, эта информация доступна для скачивания. Она может использоваться для разработки сервисов на основе технологий искусственного интеллекта. Программы ИИ работают на базе Единого радиологического информационного сервиса, к которому подключены все поликлиники и стационары, передает РИА Новости.

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