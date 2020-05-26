"Я не в депрессии": Борис Моисеев рассказал о жизни на пенсии

Он опроверг слухи о своем бедственном положении

66-летний Борис Моисеев, который в 2010 году перенес инсульт, рассказал о своем самочувствии и о жизни на пенсии.

В последние годы заслуженный артист России отошел от дел. Он не выступает и редко показывается на публике. После инсульта у него появились проблемы с речью.

Время от времени появляются слухи о тяжелом состоянии Моисеева и о его безденежье. Подобные новости расстраивают артиста. Он действительно стал домоседом, но на свое здоровье и финансовое положение не жалуется.

"В своей "самоизоляции" я пребываю совершенно не в удрученном или поникшем состоянии, а ощущаю себя нормальным человеком, в целом веду достаточно активный образ жизни. <...> Я не в депрессии, мне не надо пить антидепрессанты, чтобы поддерживать нормальное расположение духа и бодрый настрой", - рассказал Борис Моисеев mk.ru.

Самого себя он называет артистом-пенсионером. Звезда много времени проводит за компьютером и телевизором. Читает новости, переписывается с поклонниками, смотрит фильмы и сериалы. Иногда он отправляется на шопинг. К нему ежедневно приходит домработница, с которой он любит посплетничать о том о сем. Когда заезжает его директор Сергей Горох, они обсуждают дела: платежи за квартиру и, например, авторские отчисления.

"Да, я получаю ежемесячно авторские от песен, - говорит Моисеев. - Потом получаю пенсию и отдельную доплату от мэра - 30 тысяч рублей - как заслуженный артист России, за что большое спасибо. <…> В общем, в финансовом смысле у меня все нормально, хватает, взаймы ни у кого не брал и не беру. Живу на свои деньги".

Музыкант опроверг слухи о продаже квартир и произведений искусства. Он избавился от дома в Барвихе, но это было в 2011 году. У него есть квартира в Юрмале, где он часто отдыхает.

По словам Моисеева, ему порой звонят друзья и коллеги. Недавно подруги отправили его в круиз по Карибскому морю. Иногда он созванивается с Аллой Пугачевой. "Для меня главное сейчас, что все мои близкие люди, коллеги рядом со мной, никуда не делись, не слились. Это дает мощные силы к жизни", - признался Моисеев.

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