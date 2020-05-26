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Число жертв урагана в Екатеринбурге возросло до четырех

09:04
  • вторник
  • 26 мая 2020

Обстоятельства гибели женщины выясняет прокуратура

До четырех человек возросло число жертв урагана в Екатеринбурге. В больнице скончалась пожилая женщина, госпитализированная накануне с травмой головы. Обстоятельства инцидента выясняет прокуратура – по ее данным, на пострадавшую упала ветка дерева.
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"Накануне, 25 мая 2020 года в 18:17 от фельдшера на пульт оперативных служб поступило сообщение о доставленной в больницу пенсионерке 1953 года рождения с тяжелой травмой головы", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Мощный ураган пронесся по Свердловской области накануне. Порывы ветра достигали 28 м/сек, в воздухе летали ветки деревьев, металлические щиты, крыши и заборы.

25 мая сообщалось о гибели трех человек. На производственной базе на мужчину обрушился строительный кран, пострадавший скончался в больнице. Еще одного жителя Екатеринбурга придавило воротами. Третий мужчина погиб под рухнувшей крышей. Врачи скорой уже ничего не могли сделать. Следствие по всем эпизодам – на контроле у прокуратуры и губернатора, передает ТАСС.

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