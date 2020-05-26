Портал предлагает новые онлайн-экскурсии

На портале "Узнай Москву" появились видеоэкскурсии по столичным музеям: в ходе виртуальных прогулок пользователи сети могут побывать в самых живописных местах Москвы, а также увидеть ключевые экспонаты музеев, коллекции которых посвящены науке и истории, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Теперь на портале можно посмотреть экспозиции Дарвиновского музея, музеев Владимира Высоцкого и Марины Цветаевой, познакомиться с историей усадьбы Голицыных и музея-заповедника "Царицыно". Всего уже опубликованы онлайн-экскурсии более чем по 20 культурным площадкам", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Так, виртуальных гостей приглашают посетить старинную дворянскую усадьбу Влахернское-Кузьминки. Ее история началась в XVIII веке. На портале "Узнай Москву" расскажут, как выглядела усадьба при Строгановых. Ведь именно они возвели здесь первые постройки, в том числе дубовый господский дом и хозяйственные здания. В 1757 году Влахернское перешло Голицыным, которые начали обновлять, благоустраивать и расширять усадьбу. Пользователи узнают, как земли преобразились при новых владельцах: когда появился каскад из четырех прудов, каким образом перестраивали дома и конный двор. В XIX веке усадьба Влахернское-Кузьминки считалась одной из красивейших в окрестностях Москвы и была излюбленным местом для дачного отдыха.

О пещерном медведе - доисторическом хищнике, жившем в Евразии в среднем и позднем плейстоцене и вымершем около 15 тыс. лет назад, - расскажут в ходе виртуальной прогулки по Дарвиновскому музею. Медведь получил такое название, поскольку ученые находили его останки преимущественно в пещерах. Представители доисторического подвида бурого медведя были примерно в полтора раза крупнее своих современных сородичей. На онлайн-экскурсии продемонстрируют скелет пещерного медведя, который хранится в фондах Дарвиновского музея. Помимо этого, речь пойдет о теории эволюции английского натуралиста Чарльза Дарвина.

Во время виртуальных туров по музею-заповеднику "Царицыно" можно будет узнать, как архитекторы проектировали резиденцию для Екатерины Великой, почему перестраивали дворцовый ансамбль после смерти императрицы и какие археологические находки обнаружены на территории заповедника в XX веке.

Помимо этого, пользователи смогут "пройтись" по дому поэтессы Марины Цветаевой, в котором она жила до эмиграции, а также изучить биографию и послушать песни советского барда в Государственном музее Владимира Высоцкого. Во время прогулки по Мемориальному музею Александра Скрябина москвичи увидят старинный рояль, на котором играл знаменитый русский композитор, и другие личные вещи музыканта.

Как отмечается в материале, выбрать интересующие онлайн-экскурсии по столичным музеям можно в разделе "Музеи" на портале "Узнай Москву".

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