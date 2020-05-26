За сутки в России выявлено 8915 новых случаев коронавируса

Зафиксировано самое большое число летальных исходов

За минувшие сутки в России выявили еще 8 915 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 362 342.

По данным оперативного штаба, рост количества зараженных уже 11 дней не превышает 10 тысяч в сутки. В то же время, число зарегистрированных за сутки смертей резко выросло и поставило очередной антирекорд. Скончались 174 пациента с коронавирусом. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что после прохождения пика заболеваемости ожидается рост смертности от Covid-19.

В оперштабе уточнили, что общее количество активных случаев в стране (число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на сегодняшний день составляет 227 406. За время пандемии в стране выздоровел каждый третий от общего числа заболевших COVID-19.

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