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Кадры с места крушения Ми-8 на Чукотке

11:43
  • вторник
  • 26 мая 2020

Найдены бортовые самописцы

Четыре человека погибли на Чукотке в результате жёсткой посадки военно-транспортного вертолёта Ми-8. В ходе испытательного полёта после ремонта он упал и загорелся, передает "Газета.Ru".

Авария произошла в аэропорту Анадыря - той его части, которая принадлежит Минобороны. Работа воздушной гавани не нарушена. На место ЧП прибыла комиссия военного ведомства. Идёт разбор завалов.

По предварительным данным, причиной трагедии стала техническая неисправность. Точную картину происшествия помогут восстановить "чёрные ящики". Их уже нашли. Бортовые самописцы почти не пострадали.

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