Кадры с места крушения Ми-8 на Чукотке

Найдены бортовые самописцы

Четыре человека погибли на Чукотке в результате жёсткой посадки военно-транспортного вертолёта Ми-8. В ходе испытательного полёта после ремонта он упал и загорелся, передает "Газета.Ru".

Авария произошла в аэропорту Анадыря - той его части, которая принадлежит Минобороны. Работа воздушной гавани не нарушена. На место ЧП прибыла комиссия военного ведомства. Идёт разбор завалов.

По предварительным данным, причиной трагедии стала техническая неисправность. Точную картину происшествия помогут восстановить "чёрные ящики". Их уже нашли. Бортовые самописцы почти не пострадали.

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