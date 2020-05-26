В регионах России постепенно снимают ограничения из-за коронавируса

Где начали ослаблять ограничительные меры?

Позитивную динамику отмечают во многих российских регионах. К первому этапу смягчения режима самоизоляции во вторник приступили в Приморье. Там открываются парикмахерские и торговые центры. А вот в Дагестане, где ситуация пока остается сложной, Министерство обороны развернуло еще один мобильный госпиталь для лечения заболевших.

Рестораны и кафе Сахалина после долгого перерыва вновь ждут посетителей. Выход на работу в День предпринимателя стал настоящим праздником для сотрудников и владельцев местных точек общепита. Этот ресторан специализировался на банкетах - сейчас они запрещены. После двух месяцев работы только на вынос и онлайн-доставку здесь рады снова принимать гостей. Столики - только на двоих, на расстоянии полутора метров друг от друга.

В Приморье возобновляют работу небольшие непродовольственные магазины, химчистки, ателье, ремонтные мастерские, парикмахерские и салоны красоты, передает "ТВ Центр".

Ограничения постепенно снимают большинство регионов. А в Дагестан, где пока еще очень много заболевших, пришла долгожданная помощь. В регионе силами Минобороны России развернуты уже два полевых госпиталя - в городе Буйнакске и отдалённом горном селе Ботлих. Раньше больных отсюда приходилось доставлять в Махачкалу на вертолётах. Теперь здесь будет своя реанимация, 18 аппаратов ИВЛ, кабинет УЗИ и рентген-диагностики и даже собственная лаборатория. Госпиталь может разместить 100 пациентов.

Также Минобороны начало строить в регионе многофункциональные медицинские госпитали - сразу в трёх городах. Сдать их военные обещают уже в конце следующего месяца. Также дагестанским врачам передадут тысячи наборов индивидуальной защиты - на средства, собранные "Единой Россией".

В Москве с коронавирусом продолжают бороться в том числе с помощью плазмы крови уже выздоровевших пациентов. Столичные социальные работники с самого начала эпидемии помогают пожилым москвичам, находящимся на самоизоляции, а теперь станут и донорами. Напомним, донором плазмы может стать любой человек от 18 до 55 лет, уже переболевший коронавирусом и не имеющий хронических заболеваний.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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