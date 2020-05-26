Бразилия вышла на первое место по росту смертей от коронавируса

Она обогнала США

Бразилия вышла на первое место в мире по ежедневному приросту смертей от коронавируса. За сутки там скончались 807 человек - это больше, чем в США, передает "ТВ Центр".

Всего болезнь унесла жизни более 23 тысяч жителей латиноамериканской страны. Президент Жаир Болсонару упорно не желает вводить карантин - и ситуация продолжает стремительно ухудшаться. Уже в среду Соединённые Штаты закроют въезд для иностранцев, посещавших Бразилию в последние две недели.

Ранее предполагалось, что запрет вступит в силу лишь в пятницу. В самой Америке, где повсеместно отменяют ограничения, число умерших от коронавируса тоже растёт и уже приближается к психологически важной отметке в 100 тысяч. Всего в мире болезнь унесла жизни 346 тысяч человек. Инфицированы без малого пять с половиной миллионов жителей планеты.

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