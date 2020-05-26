Порошенко допросят по делу о контрабанде картин

Детали громкого уголовного дела

Во вторник Госбюро расследований Украины допросит Петра Порошенко по делу о незаконном вывозе картин всемирно известных художников. Речь идёт о 40 полотнах - работах Айвазовского, Репина, Глазунова, Левитана. По некоторым данным, культурные ценности могли стать частью личной коллекции Порошенко на вилле в Испании.

Сегодня в полдень Госбюро расследований Украины ждет на допрос экс-президента страны. Порошенко оказался фигурантом нового громкого дела. На этот раз о контрабанде 43 шедевров мировой живописи- в списке - работы Айвазовского, Репина, Бенуа, Глазунова, Сурикова. Журналисты считают, что Порошенко незаконно вывез картины используя каналы дипломатической почты и спрятал их на своей вилле в Испании. Некоторые политики в очередной раз напомнили Зеленскому, чего ждут от него украинцы.

В биографии Порошенко это не первая история, связанная с хищениями культурных ценностей, передает "ТВ Центр". Пять лет назад прокуратура Италии заводила против него уголовное дело. Тогда 17 картин Рубенса, Тинторетто, Беллини, похищенные в Вероне, странным образом оказались в Одессе. И более полугода Украина не торопилась их возвращать. Полотна передали итальянцам лишь после того, как возникла угроза международного скандала. И хотя новое уголовное дело только начинает раскручиваться, политологи сомневаются, что Владимир Зеленский предпримет какие-то решительные шаги.

"Я уверена, что Порошенко получил гарантии неприкосновенности", - говорит экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

В этом противники Порошенко единодушны. Дело о пропаже картин может оказаться ширмой, для куда более серьезной темы - обнародованных переговоров Порошенко и Джо Байдена. Экс-президент Украины, если верить записи, по просьбе вице-президента США снял с должности генпрокурора Шохина, который расследовал дело об отмывании денег против сына Байдена - Хантера и его нефтяного концерна "Бурисма. За услугу Порошенко получил в качестве гонорара миллиард долларов.

Дело, о пленках Байдена- Порошенко ГБР все же завело. Но не по факту госизмены, а из-за незаконной записи самого разговора. Так или иначе, но экс-президент фигурирует в криминальных историях, по крайней мере официальных, уже в 19 раз. И еще ни разу ни одно уголовное разбирательство не было доведено до конца.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"