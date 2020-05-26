Рекордное число выздоровевших после коронавируса зафиксировано в Москве

Власти рассчитывают, что такая динамика удержится и впредь

В Москве зафиксировано рекордное число выздоровевших после COVID-19 за сутки. Выписаны из столичных больниц более 8 тысяч пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 8033 человека. Это рекордное количество. Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится",- заявила Ракова журналистам.

Вице-мэр уточнила, что общее число выздоровевших от инфекции в Москве увеличилось до 61 619, пишут "Известия". Ракова напомнила: чтобы подтвердить отсутствие заболевания, врачи проводят специальные исследования. Пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, при выписке получают соответствующие рекомендации, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"