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Рекордное число выздоровевших после коронавируса зафиксировано в Москве

09:35
  • вторник
  • 26 мая 2020

Власти рассчитывают, что такая динамика удержится и впредь

В Москве зафиксировано рекордное число выздоровевших после COVID-19 за сутки. Выписаны из столичных больниц более 8 тысяч пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова рассказала о новой системе тестирования на коронавирус в Москве

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 8033 человека. Это рекордное количество. Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится",- заявила Ракова журналистам.

Вице-мэр уточнила, что общее число выздоровевших от инфекции в Москве увеличилось до 61 619, пишут "Известия". Ракова напомнила: чтобы подтвердить отсутствие заболевания, врачи проводят специальные исследования. Пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, при выписке получают соответствующие рекомендации, передает ТАСС.

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