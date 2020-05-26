"Мне просто все равно": Самойлова туманно высказалась о разводе с Джиганом

Они пока живут под одной крышей

Модель Оксана Самойлова попыталась прояснить свои отношения с рэпером Джиганом. По мнению фанатов, у нее плохо это получилось.

Накануне Джиган опубликовал фото с Самойловой и маленьким сыном. Это первый совместный снимок супругов, сделанный после начала бракоразводного процесса. Трогательный кадр навел на мысль о том, что рэпер и модель помирились.

"Я не страдаю, не мучаюсь, у меня нет депрессии. У меня все хорошо, я не злюсь и не обижаюсь, мне просто все равно. Общаемся мы отлично, с этим проблем у нас за 10 лет не было и сейчас нет. Все остальное под очень большим вопросом", - загадочно написала Оксана Самойлова в Instagram.

По ее словам, они с мужем пока живут в одном доме. Продавать особняк они не собираются. Самойлова и Джиган остаются любящими родителями. Тем временем бракоразводный процесс идет своим ходом. Как сообщалось ранее, 15 июня супруги должны впервые встретиться в суде.

Модель также написала, что она не собирается "хайпить" на теме развода, не планирует давать интервью, но при этом намерена быть честной со своими подписчиками. У нее их, кстати, почти 12 миллионов. Джиган "лайкнул" этот пост жены.

- Вроде много сказала, а ничего не понятно, - пишут озадаченные интернет-пользователи.

- Понятно, что ничего не понятно.

- Я очень надеюсь, чтобы за этим большим вопросом все-таки победила бы большая любовь.

- Ну прям развеялись все мифы и ответила на все вопросы.

- Все равно очень бы хотелось, чтоб вы помирились.

- Просто сериал.

Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. Они воспитывают трех дочерей и сына. В апреле модель подала заявление о расторжении брака, обвинив мужа в неверности. После рождения сына рэпер ушел в загул и попал в наркологическую клинику. Избавившись от зависимости, он записал несколько песен в честь жены и стал изо всех сил играть роль примерного семьянина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"