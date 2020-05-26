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"Мне просто все равно": Самойлова туманно высказалась о разводе с Джиганом

09:41
  • вторник
  • 26 мая 2020

Они пока живут под одной крышей

Модель Оксана Самойлова попыталась прояснить свои отношения с рэпером Джиганом. По мнению фанатов, у нее плохо это получилось.   
Джиган впервые снялся с Самойловой после объявления о разводе

Накануне Джиган опубликовал фото с Самойловой и маленьким сыном. Это первый совместный снимок супругов, сделанный после начала бракоразводного процесса. Трогательный кадр навел на мысль о том, что рэпер и модель помирились. 

"Я не страдаю, не мучаюсь, у меня нет депрессии. У меня все хорошо, я не злюсь и не обижаюсь, мне просто все равно. Общаемся мы отлично, с этим проблем у нас за 10 лет не было и сейчас нет. Все остальное под очень большим вопросом", - загадочно написала Оксана Самойлова в Instagram. 

По ее словам, они с мужем пока живут в одном доме. Продавать особняк они не собираются. Самойлова и Джиган остаются любящими родителями. Тем временем бракоразводный процесс идет своим ходом. Как сообщалось ранее, 15 июня супруги должны впервые встретиться в суде. 

Модель также написала, что она не собирается "хайпить" на теме развода, не планирует давать интервью, но при этом намерена быть честной со своими подписчиками. У нее их, кстати, почти 12 миллионов. Джиган "лайкнул" этот пост жены. 

- Вроде много сказала, а ничего не понятно, - пишут озадаченные интернет-пользователи. 

- Понятно, что ничего не понятно. 

- Я очень надеюсь, чтобы за этим большим вопросом все-таки победила бы большая любовь.

- Ну прям развеялись все мифы и ответила на все вопросы. 

- Все равно очень бы хотелось, чтоб вы помирились. 

- Просто сериал.

Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. Они воспитывают трех дочерей и сына. В апреле модель подала заявление о расторжении брака, обвинив мужа в неверности. После рождения сына рэпер ушел в загул и попал в наркологическую клинику. Избавившись от зависимости, он записал несколько песен в честь жены и стал изо всех сил играть роль примерного семьянина.

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