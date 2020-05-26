Комбинат "Черёмушки" запустил две новые линии по производству хлеба

Работу завода оценил мэр столицы

Две новые линии по производству хлеба запустили во вторник на одном из крупнейших в этой отрасли московских комбинатов – "Черёмушки". Работу завода оценил мэр Сергей Собянин.

Оборудование позволит в несколько раз увеличить производительность предприятия. На новых линиях в сутки будет выпекаться 50 тонн свежего бородинского и подового столичного – эти два сорта уже давно стали визитной карточкой комбината. В планах и дальнейшее развитие предприятия. В результате реализации крупного инвестиционного проекта будет создано более 100 рабочих мест.

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