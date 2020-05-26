Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 2-летней Анастасии

Помочь может каждый

Телеканал "ТВ Центр" совместно с Благотворительным Фондом Помощи Детям WorldVita создали еженедельную акцию помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждую неделю в эфире телеканала и на сайте мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в вашей поддержке и которому мы вместе можем помочь.

Анастасия Калинина, едва научившись ходить, может стать инвалидом и потерять всё. Девочке лишь два года. Но она уже перенесла множество испытаний. Ребёнок с рождения борется с тяжелейшим заболеванием - дисплазией тазобедренных суставов. Несмотря на активное лечение - в разных больницах и по разным методикам - с каждым днём её состояние ухудшается. Но нашлась клиника, которая готова избавить Анастасию от мучений и полностью вылечить. Правда, на это требуется немыслимая для семьи сумма - более 4 миллионов рублей. Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинает сбор средств на лечение Анастасии Калининой.

Помочь Анастасии мы можем все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта.

"Пу" на Настином языке - это воздушные пузыри. Для неё они - лучшее лекарство, когда уже нет сил плакать. Только до них нужно дойти. Шажок, еще один. И вот оно - волшебство. Слёзы тут же высохли.

Настюшу в семье как только не называют - заинька, сердечко, медвежонок, потому что ходит не как все. Девочку любят до беспамятства, ждали её появления на свет долгих 8 лет. Беременность и роды прошли благополучно. Но на первом же УЗИ стало страшно.

"Делаем снимок - и как гром среди ясного неба. Вывих тазобедренных суставов - обоих. Направляют нас в больницу, где нас гипсуют. Это, конечно, страшно было", - рассказала Надежда Калинина, мама Анастасии Калининой.

С тех пор остался единственный снимок. Смотреть жутко. Настеньке всего два месяца. Ножки целиком в гипсе. У неё тут же началась атрофия мышц, воспалилась кожа. Врачи другой уже частной клиники спустя три недели мучений снимают гипс и накладывают шину.

"Мы до семи месяцев, как пионеры, носили эту шину. Делаем контрольный снимок - ничего! Как было, так и осталось", - говорит Надежда Калинина.

Дисплазия тазобедренного сустава - тяжелейшее заболевание. На рентгеновском снимке видно, насколько всё плохо. Суставы, по сути, держатся лишь на мышцах и сухожилиях. Потому-то Настя так скована в движениях. Не может ни присесть, ни ходить, как все остальные. Даже на кровать забраться. Девочка мучительно ищет равновесие. И с каждым днём ситуация ухудшается. Да, уже назначали операцию - на эту весну, в детском ортопедическом институте. Но сначала вмешался карантин - из-за коронавируса. А потом родители поняли, что это хирургическое вмешательство Настю не спасёт.

"По методике, которую нам предлагают, мы оперируем сначала одну ножку - полгода лежим в гипсе. Через полгода мы делаем вторую операцию - то же самое", - рассказала Надежда Калинина.

Одна мысль о том, что Насте придется больше года лежать без движения, приводит родителей в шок. Для ребенка, который и так с рождения находится то в гипсе, то в шинах, крайне тяжело пережить это вновь, особенно когда сверстники уже вовсю играют на детских площадках. После судорожных поисков и многочисленных раздумий появился-таки один реальный шанс.

"Выхожу на клинику в Германии, где оперируют сразу две ножки. И реабилитация намного быстрее. То есть вместо года, который нам предлагают, мы находиться будем в гипсе 6 - 8 недель. Сразу в движении. И никаких ограничений", - рассказала Надежда Калинина.

Всё бы хорошо, но есть одно "но". "Сумма неподьемная. На данный момент я нахожусь в декрете, работает только один папа", - говорит Надежда Калинина.

На операцию, в которой будут задействованы сразу две бригады хирургов, требуются действительно колоссальные средства - больше 4 миллионов рублей. Родители - в отчаянии.

"Да, мы будем очень благодарны, если нам помогут. Потому что такую сумму мы просто не сможем собрать", - сказала Надежда Калинина.

Настя плачет, а у мамы сердце разрывается. Помочь девочке сейчас - значит её спасти.

Для того, чтобы помочь Анастасии, достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы будем благодарны нашим зрителям за каждый рубль, перечисленный на помощь ребенку.

Ольга Стрельцова, Илья Ушаков, "ТВ Центр".

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