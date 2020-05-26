Депутат МГД: В Москве проходит крупнейшее в мире исследование популяционного иммунитета к COVID-19

Это беспрецедентная акция

В столице проходит самое большое тестирование в мире на популяционный иммунитет к коронавирусу. Об этом АГН "Москва" сообщил депутат Мосгордумы, руководитель фракции "Единая Россия" в столичном парламенте Степан Орлов.

По его словам, это беспрецедентная акция. "Уже сейчас таких исследований проведено более 50 тысяч. Проходит выборочное исследование граждан, когда по случайной выборке, москвичам предлагается пройти в одной из клиник бесплатное исследование на антитела", - сказал депутат.

Более того, проводится исследование у москвичей, которые находятся в стационарах, но не в связи с коронавирусом. "И у тех, которые были больны, и которые выздоровели. Среди тех 50 тысяч человек, которые уже были исследованы, можно сказать, что у 12,5% были выявлены антитела к коронавирусу. Это означает, что они переболели этим, как правило, это было в бессимптомной форме, но у них сформировались антитела, и мы надеемся, что у них сформировался иммунитет. По крайней мере, сейчас нет никакой информации, которая могла бы этому противоречить", - сказал Орлов.

Однако, по его словам, ученые всего мира продолжают исследования коронавируса, и нет полной гарантии, как долго этот иммунитет будет сохраняться.

"Есть оптимисты, которые говорят, что это иммунитет на долгие годы. Очень бы хотелось, конечно. В любом случае, это иммунитет. Есть также мнения ученых, что вирус будет ослабевать со временем. И даже если будут вторые, третьи волны, то они будут гораздо слабее. В любом случае, исследование только началось. В ближайшее время несколько миллионов москвичей, может быть даже до половины жителей Москвы, будет обследовано", - отметил Орлов.

По словам депутата, главная цель исследования - понять, сформируется ли коллективный иммунитет или нет. Кроме того, у москвичей, у которых обнаружены антитела, есть возможность стать донорами крови и помочь больным.

"Одна из важных задач исследования, у кого есть антитела, это предложить москвичам быть донорами плазмы, которые используются в лечении больных. Это эффективный метод лечения. Сейчас многие москвичи стали донорами. Еще много желающих. Это очень важный путь для борьбы с эпидемией, для помощи людям, которые тем самым получают эффективное лечение", - объяснил парламентарий.

Он отметил, что для доноров в столице предусмотрены специальные выплаты. "Есть стимулирующие выплаты для доноров. Есть выплаты для питания - это около 1 тыс. руб., а также до 5 тыс. руб. - это стимулирующая выплата. Но мы прекрасно понимаем, что большинство доноров делает это не ради денег, это гражданская позиция. Тем не менее эти деньги выделяются, и они будут не лишними", - заключил депутат.

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