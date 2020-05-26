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В России проведено более 9 миллионов тестов на COVID-19

09:58
  • вторник
  • 26 мая 2020

Из них более 200 тысяч – за последние сутки

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России остаются 292 тысячи человек. В стране проведено более 9 миллионов тестов на COVID-19 – такие данные приводит пресс-служба Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор: "В России нет смертей от коронавируса на дому"

"В РФ проведено более 9,1 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 292 тысячи человек", - говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что 215 тысяч тестов на выявление инфекции было проведено за последние сутки.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о рекордном количестве выздоровевших после коронавируса в Москве. По данным Раковой, за прошедшие сутки выздоровели 8033 человека. Вице-мэр уточнила: общее число выздоровевших от инфекции в Москве увеличилось до 61 619.

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