Россияне назвали комфортный размер накоплений на черный день

В среднем по стране это 350 тысяч рублей

Россияне назвали размер финансовой подушки безопасности, необходимой на случай увольнения или непредвиденных расходов.

318,5 тысячи рублей. Такая сумма на черный день устроит тех граждан, у которых нет возможности делать накопления. Те люди, чьих сбережений хватит на покупку авто, назвали другую цифру - 365 тысяч. В среднем по стране размер финансовой подушки безопасности составил 350 тысяч рублей.

Это выяснили сотрудники компании "Сбербанк Управление Активами", которые в мае провели опрос среди 500 тысяч россиян в 37 городах.

Исследование также показало, что размер персонального резерва зависит от места проживания респондента.

Жители Петербурга, например, хотят иметь на черный день 582 тысячи рублей, москвичи - 521,5 тысячи, а пермяки - 406,5 тысячи. В пятерку лидеров по этому показателю также вошли Тюмень (402,2 тысячи рублей) и Екатеринбург (396,7 тысячи).

Самые скромные суммы назвали жители Пензы (294,8 тысячи рублей), Саратова (286,8 тысячи), Барнаула (285,9 тысячи), Астрахани (282,9 тысячи) и Махачкалы (240,1 тысячи).

"В среднем комфортным размером "подушки безопасности" считается 6-7 месячных зарплат, - рассказал "Известиям" доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им Г.В. Плеханова Никита Моисеев. - Таким образом, при внезапной потере источника дохода можно прожить полгода, не снижая уровня жизни, и за это время адаптироваться к новым условиям".

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