ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне назвали комфортный размер накоплений на черный день

10:16
  • вторник
  • 26 мая 2020

В среднем по стране это 350 тысяч рублей

Россияне назвали размер финансовой подушки безопасности, необходимой на случай увольнения или непредвиденных расходов. 
В России предложили ввести уголовное наказание за "серые" зарплаты

318,5 тысячи рублей. Такая сумма на черный день устроит тех граждан, у которых нет возможности делать накопления. Те люди, чьих сбережений хватит на покупку авто, назвали другую цифру - 365 тысяч. В среднем по стране размер финансовой подушки безопасности составил 350 тысяч рублей. 

Это выяснили сотрудники компании "Сбербанк Управление Активами", которые в мае провели опрос среди 500 тысяч россиян в 37 городах. 

Исследование также показало, что размер персонального резерва зависит от места проживания респондента. 

Жители Петербурга, например, хотят иметь на черный день 582 тысячи рублей, москвичи - 521,5 тысячи, а пермяки - 406,5 тысячи. В пятерку лидеров по этому показателю также вошли Тюмень (402,2 тысячи рублей) и Екатеринбург (396,7 тысячи). 

Самые скромные суммы назвали жители Пензы (294,8 тысячи рублей), Саратова (286,8 тысячи), Барнаула (285,9 тысячи), Астрахани (282,9 тысячи) и Махачкалы (240,1 тысячи). 

"В среднем комфортным размером "подушки безопасности" считается 6-7 месячных зарплат, - рассказал "Известиям" доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им Г.В. Плеханова Никита Моисеев. - Таким образом, при внезапной потере источника дохода можно прожить полгода, не снижая уровня жизни, и за это время адаптироваться к новым условиям".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Девушка считает деньги
Девушка считает деньги
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.