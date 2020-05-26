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Названо отличие COVID-19 от свиного гриппа

10:36
  • вторник
  • 26 мая 2020

Заболевший заражает большее количество людей

Продолжительный инкубационный период и большее число зараженных от одного носителя – главные отличия COVID-19 от свиного гриппа. Об особенностях коронавирусной инфекции рассказал завотделением Волынской больницы управделами президента Андрей Наговицын.
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"В сравнении со свиным гриппом у коронавирусной инфекции более длительный инкубационный период - от 6 до 14 дней. Тогда как у свиного гриппа этот инкубационный период составлял от 2 до 4 дней", - сказал медик.

Наговицын пояснил, что при свином гриппе заразным человек становится за сутки до появления клинических симптомов. А в случае с коронавирусом он выделяет вирусы весь инкубационный период – до двух недель. Кроме того, COVID-19  долго сохраняет жизнеспособность во внешней среде.

Врачи признал, что средства диагностики и лечения коронавирусной инфекции сейчас только разрабатываются. И цель самоизоляции – не победа над инфекцией, а предотвращение массовой вспышки, передает РИА Новости.

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