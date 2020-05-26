Еще 8033 пациента вылечились от коронавируса в Москве

За сутки в столице от COVID-19 вылечилось рекордное число человек

В Москве после лечения от COVID-19 выздоровели еще 8033 пациента. Об этом сообщила во вторник заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это рекордный показатель. "Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61 тыс. 619. Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится" - добавила вице-мэр.

По словам Анастасии Раковой, после лечения медики проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека инфекции.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Для этого необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8-495-870-45-16.

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