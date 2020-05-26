Обиженный режиссерами Добрынин раскрыл последствия съемок в "Сватах"

Он не думал, что сериал растянется на семь сезонов

Заслуженный артист России Николай Добрынин признался, что роль алкоголика Митяя в сериале "Сваты" принесла ему славу, но при этом оставила неизгладимый отпечаток на его актерской репутации.

Николай Добрынин посетовал на то, что зрители и режиссеры воспринимают его исключительно в амплуа смешного пьянчуги. И это при том, что на его счету свыше 120 ролей в кино и сериалах.

"К большому сожалению, после "Сватов", которые действительно дали мне безумную народную любовь, многие режиссеры видят во мне только Митяя. А это обидно", - цитирует актера 7days.ru.

По словам звезды, его 12-летняя дочь Нина "подсела" на "Сватов", которых постоянно показывают по телевизору. Добрынин говорит дочке: "Все, заканчивай", - а она не может оторваться от экрана.

"Я совершенно не рассчитывал на то, что будет семь сезонов. У моего Митяя была проходная короткая роль, но она разрослась. Ко мне многие так и обращаются: "Э, Митяй!", - рассказал Николай Добрынин.

Ранее ходили слухи, что Добрынин ушел из "Сватов", устав играть пьяницу и лентяя. Его коллега Федор Добронравов опроверг эту информацию.

Ожидалось, что новый сезон "Сватов" выйдет во второй половине 2021 года. Из-за пандемии коронавируса съемки пришлось отложить.

Напомним, "Сватов" снимали на Украине с 2008 по 2012 годы. В 2017 году началась работа над седьмым сезоном. Съемочный процесс остановили после того, как киевские власти закрыли Добронравову въезд на украинскую территорию и запретили показывать сериал на местном телевидении. В марте 2019 года запрет на показ сняли.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"